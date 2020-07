Real-Star Toni Kroos reagiert auf Verhalten von Gareth Bale: "Situation für alle unbefriedigend"

Gareth Bale überzeugte schon lange nicht mehr mit seinem spielerischen Können auf dem Platz. Er sorgte mit seinen Aktionen auf der Auswechselbank eher für Ärger bei Real Madrid. Bei einem Liga-Spiel tat er so, als würde er die Partie durch ein Fernglas beobachten. Später zog der noch die obligatorische Schutzmaske über die Augen. Jetzt spricht Nationalspieler Toni Kroos über die Situation des Walisers bei den Königlichen.

"Dass die Situation für alle unbefriedigend ist, da muss man nicht drum herum reden. Er ist mit Sicherheit nicht geholt worden, um so wenig zu spielen, wie er es aktuell tut", sagte der deutsche Mittelfeldstar im Podcast "Lauschangriff": "Ich glaube, dass er letzten Sommer grundsätzlich weg wollte und dass von Vereinsseite auch erst ein Ja signalisiert wurde, dann wieder nicht. Ich weiß nicht, ob er da nach wie vor ein bisschen sauer ist. Es ist ein schwieriges Thema."

Bale-Transfer nach China gescheitert

Bale wollte den Klub im Sommer in Richtung China verlassen. Doch die Königlichen stoppten den Transfer noch kurz vor dem Abschluss. Seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Spanien nach der Corona-Zwangspause durfte Bale insgesamt nur für 100 Minuten auf das Feld. In den vergangenen vier Begegnungen saß er die gesamte Zeit die Bank.

Thema in der Kabine sei das Verhalten des Walisers laut Kroos nicht. "Es ist alles nicht komplett nur hochgebauscht. Es ist ganz sicher nicht so extrem, wie es gemacht wird. In der Mannschaft ist alles ok. Ich kenne ihn ja auch sechs Jahre und wir haben auch ziemlich große Sachen zusammen gewonnen", meint Kroos.

Verlassen will der auf dem Abstellgleis stehende Stürmer den spanischen Meister aber wohl nicht. "Gareth geht es gut, er hat noch zwei Jahre Vertrag. Er lebt gerne in Madrid und wird nirgendwo hingehen", sagte Bales Berater Jonathan Barnett gegenüber BBC Sport. Demnach gebe es kein Interesse an einem Wechsel.

