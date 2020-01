Direktes Eckball-Tor! Toni Kroos zaubert Real Madrid im Supercup gegen Valencia zum Sieg

Mit einem direkt verwandelten Eckball hat Nationalspieler Toni Kroos Real Madrid den Weg ins Finale des spanischen Supercups geebnet. Der 30-Jährige brachte die Königlichen am Mittwochabend im saudi-arabischen Dschidda beim 3:1 (1:0)-Sieg gegen den FC Valencia in der 16. Minute in Führung. Bei Kroos' sehenswertem Kunststoß machte Valencias Keeper Jaume Domenech aber eine denkbar schlechte Figur.