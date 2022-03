"Wollen nichts riskieren": Real-Torjäger Karim Benzema fällt für Clasico gegen FC Barcelona aus

Stürmer Karim Benzema vom spanischen Rekordmeister Real Madrid ist wieder angeschlagen und fällt für den Clásico am Sonntag (21 Uhr) gegen den FC Barcelona aus. Der 34 Jahre alte Franzose habe sich noch nicht von der Verletzung an der linken Wade erholt, die er sich am Montag beim 3:0-Sieg der Königlichen beim RCD Mallorca zugezogen habe, erklärte Real-Trainer Carlo Ancelotti am Samstag vor Journalisten in Madrid.

