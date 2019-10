Angststörungen bei Torwart Thibaut Courtois? So reagiert Real Madrid auf die Halbzeit-Auswechslung

Im Champions-League-Spiel von Real Madrid am vergangenen Dienstag gegen den FC Brügge musste Keeper Thibaut Courtois nach einer Halbzeit ausgewechselt werden, Paris-Leihgabe Alphonse Areola kam für den belgischen Nationalkeeper in die Partie. Zu diesem Zeitpunkt lagen die "Königlichen" bereits mit 0:2 gegen den belgischen Klub zurück ( Endstand 2:2 ), und Courtois hatte bei beiden Gegentreffern nicht sonderlich gut ausgesehen, wurde teilweise sogar von den Fans ausgepfiffen.

Die spanische Boulevard-Zeitung OK Diario hatte daraufhin von Angststörungen berichtet, die der Grund dafür gewesen seien, dass Courtois in der Kabine geblieben ist. Nun äußerte sich auch sein Klub zu dem Bericht. In einer Vereinsmeldung erklärte der spanische Topklub: "Zu keiner Zeit wurden bei unserem Spieler Angstzustände diagnostiziert und diesbezügliche Meldungen sind komplett falsch."

Demnach handele es sich bei der Begründung für die Auswechslung um Magenprobleme. "Er wurde wegen Dehydrierung und Elektrolytungleichgewicht behandelt, deswegen konnte er das Spiel nicht zu Ende machen. Der Spieler reagiert aktuell gut auf die Behandlung", hieß es in der Meldung weiter. Laut Marca hat Courtois seit Dienstag nicht mehr trainiert und drei Kilo an Gewicht verloren. Für das Ligaspiel am Samstag gegen Granada ist der Belgier noch kein Thema wieder, er soll sich in der darauffolgenden Länderspielpause erstmal vollständig rehabilitieren.