Real Madrid, Tottenham oder Bergamo: Wer soll RB Leipzigs Achtelfinal-Gegner werden?

Leipzig. Fans und Verantwortliche von RB Leipzig fiebern diesem Termin entgegen: Am Montag um 12 Uhr ist es soweit. Dann werden in Nyon (Schweiz) die Paarungen für das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Als Gewinner der Gruppe G dürfen die Messestädter auf einen vermeintlich einfacheren Gegner hoffen. Denn Jedem Gruppenersten wird ein -zweiter zugelost. Dabei gilt: Duelle zwischen Vereinen aus einem Land sind ausgeschlossen, genauso wie ein direktes Wiedersehen von Gruppengegnern. RB kann also weder auf Borussia Dortmund noch Olympique Lyon treffen. Leipzigs kommender Gegner kann nichtsdestotrotz einen großen Namen tragen. Im Topf befinden sich unter anderem Real Madrid, der FC Chelsea oder Tottenham Hotspur. Es ist aber auch ein Duell mit Atalanta Bergamo oder ein Wiedersehen mit dem SSC Neapel möglich.