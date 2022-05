Real-Trainer Carlo Ancelotti "sehr emotional" nach fünfter Meisterschaft in Europa: "Das macht mich stolz"

Real Madrid ist zum 35. Mal spanischer Meister. Die Königlichen sicherten sich am Samstag durch ein 4:0 (2:0) gegen Espanyol Barcelona schon vier Spieltage vor Saisonende den Titel. Real-Trainer Carlo Ancelotti komplettierte damit seine Titelsammlung in den fünf großen europäischen Ligen. Nach Meisterschaften in Italien mit dem AC Mailand, England mit dem FC Chelsea, Frankreich mit Paris Saint-Germain und Deutschland mit dem FC Bayern München gewann der 62-Jährige nun auch Spaniens Liga. Während seiner ersten Amtszeit bei Real Madrid von 2013 bis 2015 war ihm der Meistertitel noch versagt geblieben. Anzeige

"Das macht mich stolz. Ich mag das, was ich tue. Die fünf Meisterschaften bedeuten, dass ich einen guten Job mache. Ich bin stolz, hier zu sein und will mit Real Madrid weiter Titel gewinnen", sagte Ancelotti: "Ich bin sehr emotional, das ist normal. Wir haben ein sehr gutes Ziel erreicht. Die Saison in der Liga war spektakulär, wir waren sehr konstant. Ich will den Spielern für ihre Arbeit, ihre Einstellung und ihren Einsatz danken. Heute gibt es nicht viel zu sagen, ich will einfach nur feiern. Es ist ein Erfolg von allen, die Spieler haben es sehr gut gemacht, wir haben selten gepatzt."