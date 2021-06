Berichte aus Spanien: Carlo Ancelotti soll wieder Trainer bei Real Madrid werden – Vollzug noch am Dienstag?

Real Madrid hat offenbar einen Nachfolger für Trainer Zinedine Zidane gefunden – und setzt wohl erneut auf einen alten Bekannten: Übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien zufolge soll Carlo Ancelotti der Top-Kandidat auf den Trainer-Stuhl bei den Königlichen sein. Ancelotti steht derzeit noch bis 2024 bei Premier-League-Klub FC Everton unter Vertrag, Real müsste also eine Ablöse für den 61 Jahre alten Italiener bezahlen, der schon von 2013 bis 2015 an der Seitenlinie der Madrilenen stand. Wie die Marca berichtet, könnte die Verpflichtung noch am Dienstag bekannt gegeben werden. Anzeige

Ancelotti würde in der spanischen Hauptstadt auf Zidane folgen, von dem sich die Königlichen am vergangenen Donnerstag nach rund zwei Jahren getrennt hatten. Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler verpasste es mit Real in der abgelaufenen Saison, einen Titel zu holen. Nach der Trennung rechtfertigte er sich zuletzt in einem offenen Brief und erklärte unter anderem, dass er das Vertrauen der Verantwortlichen vermisst habe. Wie womöglich bei Ancelotti war es auch für "Zizou" schon die zweite Amtszeit in Madrid.