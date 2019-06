Real Madrid plant nächsten Transfer: "Japan-Messi" Takefusa Kubo vor Wechsel

Eden Hazard bei Real Madrid offiziell vorgestellt: "War immer mein Traum, in diesem Trikot zu spielen"

Kubo soll demnach erst Spielpraxis im B-Team von Real sammeln. In der spanischen Zeitung Marca ist die Rede von einer Ablösesumme in Höhe von etwa zwei Millionen Euro. Das Gehalt liegt fünf Jahre lang angeblich bei einer Millionen Euro pro Saison.

Kubo absolvierte in der japanischen Profi-Liga bereits 13 Spiele. Dabei erzielte er vier Tore und bereitete vier Treffer vor. Sein Debüt in der japanischen Nationalmannschaft gab der Teenager beim 2:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen El Salvador am 9. Juni 2019.