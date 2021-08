Bericht: Real Madrid unmittelbar vor Transfer von Rennes-Talent Eduardo Camavinga

Der gehandelte Wechsel von PSG-Superstar Kylian Mbappé zu Real Madrid droht auf der Zielgeraden zu scheitern. Der spanische Spitzenklub bastelt am letzten Tag des Sommer-Transferfensters aber offenbar dennoch am Kader für die angebrochene Saison. Nach Informationen des Transfer-Experten Fabrizio Romano sollen sich die "Königlichen" mit Ligue-1 -Klub Stade Rennes über einen Transfer von Mittelfeld-Talent Eduardo Camavinga einig sein. Demnach soll der Deal noch im Laufe des Dienstags über die Bühne gehen.

Camavinga, der in der Vergangenheit auch mit einem Wechsel in die Bundesliga zum FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, hatte im Januar 2019 den Sprung zu den Profis von Stade Rennes geschafft und gilt seither als große Nachwuchshoffnung im französischen Fußball. Allein in der vergangenen Saison stand der 18-Jährige in 39 Pflichtspielen auf dem Platz, erzielte dabei ein Tor und bereitete drei weitere vor. Auch in der laufenden Spielzeit verpasste der Zentrumspieler noch keine einzige Partie.