Kroos-Klub mit Statement: Deshalb läuft Real Madrid im Heimspiel gegen Espanyol in grünen Trikots auf

Spaniens Rekordmeister Real Madrid gibt sich umweltbewusst und spielt am Samstag bei der Erstligapartie gegen Espanyol in Grün statt im für Heimspiele üblichen weißen Trikot. Mit der Initiative wollen die Königlichen ihre Unterstützung für die Weltklimakonferenz kundtun, die noch bis zum 13. Dezember in Madrid stattfindet, wie der Club mitteilte. Schon seit Tagen prangt an der Fassade des berühmten Bernabéu-Stadions ein riesiges Plakat, mit dem auf den UN-Gipfel aufmerksam gemacht wird. Es soll nach Clubangaben bis zum Ende der Konferenz, bei der über Maßnahmen im Kampf gegen die Erderwärmung diskutiert wird, hängen bleiben.

Real Madrid nicht erstmalig in Grün

Das grüne Ausweichtrikot der Königlichen, das abseits des bekannten weißen Heim-Dresses sowie des dunkelblauen zweiten Satzes zur offiziellen Trikotauswahl der Spanier gehört, wurde bisher in noch keinem Pflichtspiel getragen. Einzig beim Testkick mit RB Salzburg im Zuge der Saisonvorbereitung waren die Schützlinge von Zinedine Zidane ebenfalls in Grün gekleidet - gewannen am Ende mit 1:0. Einen Sieg können die Königlichen im Meisterschaftsrennen der spanischen LaLiga auch gegen Espanyol gut gebrauchen, um im Fernduell um die Tabellenspitze mit dem punktgleichen Dauerrivalen FC Barcelona vorzulegen.

Doch nicht nur das grüne Trikot sorgt vor dem Spiel gegen Espanyol für Aufsehen. Laut Financial Times wollen die Königlichen einen weltweiten Konkurrenz-Wettbewerb zur Champions League etablieren, der jährlich und über Europa hinaus in der ganzen Welt ausgetragen werden soll. Die Bundesliga spielt in den Planungen rund um einen alternativen Wettbewerb derzeit keine Rolle. Vielmehr wird spekuliert, dass acht von insgesamt 40 teilnehmenden Mannschaften die Gründungsvereine der Welt-Clubvereinigung WFCA sein könnten, zu deren Präsident Perez im vergangenen Monat gewählt worden war.