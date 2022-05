Bei Real-Schützenfest gegen Levante: Karim Benzema zieht mit Vereinslegende Raúl gleich

Anders als der FC Bayern, der nach der Meisterschaft in der Liga Federn ließ, bleibt Real Madrid auch nach dem Titelgewinn in Spanien in Torlaune. Die "Königlichen" feierten am Donnerstagabend ein Schützenfest gegen den nun feststehenden Absteiger UD Levante. Stürmer Karim Benzema zog zudem in der vereinsinternen Torjägerliste mit Klublegende Raúl gleich.