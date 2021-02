Mit Treffer von DFB-Star Toni Kroos: Real Madrid bezwingt FC Valencia und ist wieder Zweiter

Real Madrid hat auch dank eines Treffers von Nationalspieler Toni Kroos den zweiten Platz in Spaniens La Liga zurückerobert. Die Königlichen setzten sich am Sonntag mit 2:0 (2:0) zu Hause gegen den FC Valencia durch und übernahmen den zweiten Rang wieder vom FC Barcelona, der am Samstag mit einem 5:1 bei Deportivo Alaves vorgelegt hatte und zunächst vorbeigezogen war. Ex-Weltmeister Kroos traf in der 42. Minute zum 2:0, für ihn war es der zweite Saisontreffer in der Liga. Den Führungstreffer für Real hatte Karim Benzema erzielt (12.).

