Real Madrid enttäuscht: Nur 1:1 gegen Valladolid - Ex-Bayern-Star James ausgewechselt

Real Madrid hat am zweiten Spieltag der neuen Saison in der spanischen La Liga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft des deutschen Nationalspielers Toni Kroos kam am Samstagabend zu Hause gegen Außenseiter Real Valladolid nicht über ein enttäuschendes 1:1 (0:0) hinaus. Nach dem 3:1-Auftakterfolg gegen Celta Vigo und dem Patzer des FC Barcelona im ersten Spiel konnte Madrid seinen Vorsprung auf den Erzrivalen nicht ausbauen.