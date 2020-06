Vinicius Junior und Sergio Ramos treffen: Real Madrid wieder Tabellenführer in Spanien

Das von Zinedine Zidane trainierte Real Madrid hat im spannenden Titelduell mit dem punktgleichen Erzrivalen FC Barcelona wieder die Tabellenführung in der La Liga erobert. Die Mannschaft von Nationalspieler Toni Kroos gewann am späten Mittwochabend gegen Aufsteiger RCD Mallorca mühelos mit 2:0 (1:0). Die Treffer für den spanischen Rekordmeister aus der erzielten Vinicius Junior (19. Minute) und Sergio Ramos (56.). Kroos wurde in der 62. Minute für den Belgier Eden Hazard eingewechselt.

Gegner Mallorca indes stellte einen neuen Rekord auf. Bei den Gästen kam in Minute 83 der erst 15 Jahre alte Mittelfeldspieler Luka Romero für Iddrisu Baba. Romero ist nun der jüngste jemals in der spanischen ersten Liga eingesetzte Spieler.