Real Madrid wahrt Meister-Chance: Königliche geben sich in Granada keine Blöße

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat seine Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung gewahrt. Die Königlichen, bei denen Nationalspieler Toni Kroos nur auf der Bank saß, gewannen am Donnerstagabend mit 4:1 (2:0) beim FC Granada und verkürzten den Rückstand auf Tabellenführer und Stadtrivale Atlético auf zwei Punkte. In der spanischen La Liga stehen noch zwei Spieltage an, Dritter mit wiederum zwei Punkten weniger als Real ist der FC Barcelona.

Anzeige