Real Madrid wartet im Finale: Athletic Bilbao setzt sich im Supercup gegen Atlético durch

Titelverteidiger Athletic Bilbao hat erneut das Finale im spanischen Supercup erreicht und trifft dort am Sonntag auf Rekordmeister Real Madrid. Die Basken siegten am Donnerstag im saudi-arabischen Riad gegen ihren Ligarivalen Atlético Madrid mit 2:1 (0:0). Yeray (77.) und Nico Williams (81.) drehten mit einem Doppelschlag das Spiel, nachdem Atlético durch ein Eigentor von Unai Simon (62.) in Führung gegangen war. Atlético-Star José María Giménez sah in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit nach überhartem Einsteigen die Rote Karte.

