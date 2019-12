Plan für neue Welt-Liga: UEFA-Präsident Ceferin schießt gegen Real Madrid - "Verrückte Vorstellung"

Champions-League-Rekordsieger Real Madrid will laut Financial Times einen weltweiten Konkurrenz-Wettbewerb zur Königsklasse des europäischen Fußballs aufbauen. Die Zeitung berichtete am Donnerstagabend unter Hinweis auf nicht namentlich genannte Gewährsleute, dass Real-Präsident Florentino Perez mit dem Finanzunternehmen CVC Capital Partners Gespräche über einen weltumspannenden Klubwettbewerb, der jährlich ausgetragen werden soll, geführt habe.