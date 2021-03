Real Madrid baut für Zidane-Abschied vor: Löw und Raúl offenbar Favoriten auf Nachfolge

Einem spanischen Medienbericht zufolge soll sich Real Madrid bereits Gedanken über einen möglichen Nachfolger von Trainer Zinedine Zidane machen. Man wolle vorbereitet sein, falls der Star-Trainer seinen noch bis 2022 laufenden Vertrag bei den Königlichen nicht verlängert oder die Zusammenarbeit sogar noch früher endet - etwa wegen sportlichen Misserfolgs. Laut Diario AS soll Klubpräsident Florentino Perez dabei vor allem zwei Namen im Sinn haben: Den des scheidenden Bundestrainers Joachim Löw sowie Raúl Gonzalez Blanco, früher Klubikone und Zidane-Teamkollege und später für Schalke 04 auch in der Bundesliga aktiv.

Der 48 Jahre alte Zidane übernahm die Madrilenen im März 2019 zum zweiten Mal, nachdem er zwischen 2016 und 2018 drei Mal in Folge die Champions League gewonnen hatte und daraufhin zurückgetreten war. In seiner zweiten Amtszeit gewann der Franzose bisher den spanischen Meistertitel sowie den nationalen Supercup. Derzeit ist Real in der Liga Dritter, in der Champions League geht es im Viertelfinale gegen den englischen Meister FC Liverpool um Jürgen Klopp.