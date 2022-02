Schöne Aussichten: Unterschiedliche Vorzeichen vor RB Leipzigs Spiel in San Sebastian

Leipzig. Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben 20 Fans der Roten Bullen vielleicht schon Hunderte Kilometer auf dem Weg zum Europa-League-Spiel nach San Sebastian (Donnerstag, 18.45 Uhr) hinter sich. Der in vielerlei Hinsicht bestens ausgestattete Bus der Holy Bulls setzt sich Dienstag-Mitternacht am Stadion, Sektor D, in Bewegung. Eckdaten des 3800-Kilometer-Trips Leipzig-San Sebastian-Leipzig: Drei Übernachtungen, Fußbad am Strand La Concha, Besuch der Skulpturen von Eduardo Chillida mit Sicht auf den Monte Igueldo, Genuss der baskischen Küche. Anzeige

Real Sociedad verliert Derby

Und, na klar, das (End-)Spiel um den Einzug die nächste Runde in der Reale Arena, San Sebastian gegen RB Leipzig. Über 35 .000 Fans werden erwartet, rund 400 kommen insgesamt aus Leipzig. Ein Weiterkommen ihrer Herzblätter würde die Mitbringsel der 20 Holy Bulls komplettieren. Serrano, Pfefferschoten, Kühlschrank-Magnet-Souvenir, Achtelfinale.

Nach dem 2:2 im Hinspiel und dem Wegfall der Auswärtstor-Regel ist für Basken und Sachsen klar: Jeder wie auch immer geartete und wann zustande kommende Sieg bringt uns Ruhm und Ehre und Kohle. Nur mal so: Der Europa-League-Sieger qualifiziert sich für die Champions League.



Die Formkurven: Das sonst defensiv stabile San Sebastian hat am Wochenende 0:4 in Bilbao verloren und ist in der La Liga aus den internationalen Plätzen gerutscht. RB hat die Hertha am Hering des Erfolges lutschen lassen und sich das Teil dann doch selbst einverleibt. 6:1, mit Kopf und Gräten, Bäuerchen, Champions-League-Platz vier. Formkurven? Sind mit Vorsicht zu genießen.

Reiseintensive Wochen für RB

Personal: San Sebastian hofft auf Star-Stürmer Alexander Isak, der in Leipzig und in Bilbao im Wortsinn gefehlt hat. Falls der Schwede (wider Erwarten) ran kann, sitzt RB-Leihspieler Alexander Sörloth auf der Bank. RB-Coach Domenico Tedesco hat eigentlich wenig Gründe, die Berlin-Elf auseinander zu reißen. Uneigentlich muss er ran an die Aufstellung. Schon wegen der Belastungssteuerung und des nahen Bundesliga-Spiels in Bochum (Sonntag, 15.30 Uhr). Konrad Laimer, Kevin Kampl, Tyler Adams, Dani Olmo und André Silva drängen ins Team. Fragen nach einer Pause für Christopher Nkunku kann man sich sparen. Der Franzose kann immer, muss immer, darf immer. Ein beneidenswert unverzichtbarer junger Mann.