Real Sociedad will Sörloth behalten - Coach der Spanier hat vor Duell mit Leipzig "Schmetterlinge im Bauch"

Leipzig. Noch vor dem direkten Aufeinandertreffen am Donnerstagabend (21 Uhr) hat RB Leipzigs Europa-League-Gegner Real Sociedad Interesse an einer dauerhaften Verpflichtung von Alexander Sörloth geäußert. Der Stürmer, der bei den Sachsen eigentlich einen Vertrag bis 2025 hat, ist derzeit an die Spanier ausgeliehen. „Wir haben bewusst eine Kaufoption in das Leihgeschäft integrieren lassen. Die Möglichkeit, dass er bleibt, ist latent, sie ist definitiv da“, sagte San Sebastians Sportdirektor Roberto Olabe der „Bild“ (Mittwoch). Bei einem Kauf sollen 15 Millionen Euro fällig werden. RB hatte damals Berichten zufolge 20 Millionen bezahlt. Anzeige

Für Coach Imanol Alguacil war die Personalie Sörloth am Mittwoch kein Thema, die Qualitäten von RB dagegen umso mehr. "Sie sind vom Potential, dem Talent und den Spielern her ein Champions-League-Team", meinte der 50-Jährige auf der obligatorischen Vorab-Pressekonferenz. "Sie haben sehr schnelle Spieler, sind sehr präzise bei den Pässen. Da müssen wir gut aufpassen." Sein Team müsse resolut auftreten, nicht nur im Strafraum, sondern überall auf dem Feld. Nur so könne man die Möglichkeiten der Gastgeber eindämmen, Tore zu schießen. "Aber ein Team wie RB ist nun einmal gegen jeden Gegner in der Lage zu treffen."

Alguacil und die Seinen sind gebrannte Kinder. Vor einem Jahr stand Real Sociedad ebenfalls in der Europa-League-Zwischenrunde. Damals hieß der Gegner Manchester United. Die Spanier kassierten im Hinspiel eine 0:4-Pleite, verdarben sich damit jede Möglichkeit auf die nächste Runde. Das Rückspiel endete 0:0. "Wir haben jetzt ein Jahr mehr Erfahrung in Europa", betonte San Sebastians Stürmer Alexander Isak am Mittwoch. "Und ich bin überzeugt, dass wir besser aufgestellt sind.“ In der Favoritenrolle sieht er sich und seine Kollegen allerdings nicht. "RB kommt aus der Champions League. Das heißt schon was." Wer favorisiert sei, sollten die Journalisten entscheiden, so Isak.