Real-Sorgen um Defensiv-Stars: Alaba und Casemiro vor CL-Gipfel gegen ManCity angeschlagen

Real Madrid bangt vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) um den Einsatz von David Alaba. Der Ex-Profi des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München hatte zuletzt ebenso wie Mittelfeldspieler Casemiro nicht das komplette Training bestritten.

Es gebe Zweifel über einen Einsatz von Alaba und größere an dem von Casemiro. Eine Entscheidung solle erst nach dem Abschlusstraining fallen, sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti am Montag auf einer Pressekonferenz. "Casemiro ist mehr fraglich als Alaba. Wenn er morgen nicht spielen kann, wird er auf jeden Fall fit sein für das Rückspiel", erklärte Ancelotti in Bezug auf den Brasilianer.