Real-Star Toni Kroos: So ist das Leben als Nachbar von Cristiano Ronaldo in Madrid

Der deutsche Fußball-Profi Toni Kroos (29) hat den früheren Real-Madrid-Star Cristiano Ronaldo nicht nur als Teamkollegen, sondern auch als Nachbarn erlebt - mit den rauschenderen Partys. In der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" am Donnerstagabend sagte Kroos, der in Madrid "Hecke an Hecke" mit Ronaldo wohnte: "Die etwas lauteren Grillabende fanden eher bei ihm statt."

Er selbst sei eher selten dort gewesen, weil Ronaldo andere Uhrzeiten zum Grillen bevorzugt habe. Zum Thema Party-Lärm sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid: "Es kam eher mal von uns ein "Ruhe da drüben!."