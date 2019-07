Real-Trainer Zidane ledert gegen Berater zurück: Bale wollte nicht spielen

Zidane über Bale: "Er hat sich nicht umgezogen"

Nun erklärte der französische Coach auf einer Pressekonferenz vor dem nächsten Testspiel gegen den FC Arsenal : "Ich habe niemanden nicht respektiert, am allerwenigsten Gareth". Der Waliser habe aufgrund von Transferverhandlungen selbst nicht auflaufen wollen. "Er hat sich nicht umgezogen, weil er es nicht wollte" , so der 47-Jährige weiter.

Nach der Pleite gegen den deutschen Rekordmeister hatte der Weltmeister von 1998 bereits gesagt: " Der Klub arbeitet an seinem Abschied. Lasst uns hoffen, dass es bald passiert. " Bale war 2013 für die damalige Rekordablöse von 101 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Real gewechselt und erzielte in bisher 155 Spielen für die Madrilenen 78 Tore.

Klubs aus China an Bale interessiert

Ob der 30-Jährige auch auf einen Einsatz gegen Arsenal verzichten will, ließ Zidane offen: "Nein, das hat er nicht gesagt. Deswegen wird er am Abschlusstraining teilnehmen. Was am Spieltag passiert, werden wir sehen.“ Wie der Daily Telegraph berichtet, seien die beiden chinesischen Klubs Jiangsu Suning und Beijing Guoan an einer Verpflichtung interessiert.