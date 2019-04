Realismus bei 96-Trainer Doll: "Richtige Delle in meiner Trainerkarriere"

Seine Philosophie: So klar Doll in seinen Ansagen ist, so klar ist er auch in seinen Erwartungen an die Spieler. „Wer mitzieht, der ist mit im Boot, und wer denkt, es geht mit ein bisschen Tiki-Taka oder wie auch immer, das ist schwer dann ...“ Der 52-Jährige ist kommunikativ und als Ex-Profi – wie Vorgänger André Breitenreiter auch – nah an den Spielern. Auch wenn man ihn womöglich nicht mehr zu der Generation „Laptop-Trainer“ à la Julian Nagelsmann oder Domenico Te­des­co zählt, läuft Dolls Prozessor für die 96-Rettung auf Hochtouren. ©

Neuanfang mit Doll? "Nicht so viele Argumente"

Nochmals betont er: "Ich möchte allen, die an uns geglaubt haben oder noch glauben, etwas zurückgeben." Noch sind es nur drei Zähler, mit denen Doll dienen kann. Eingefahren beim 2:0-Sieg über den 1. FC Nürnberg, der über 80 Minuten in Unterzahl agierte. Sieben Punkte sind es auf den Relegationsrang - also auf den VfB Stuttgart.

Herzensangelegenheit Bundesliga-Sieg

Die Absprache mit Geschäftsführer Martin Kind ist, dass Doll bis Saisonende auf jeden Fall in der Landeshauptstadt arbeiten wird. Was danach ist, wird sich zeigen. Die Zeichen stehen aber auf Trennung. "Ich hab' Vertrag bis 2020, ich finde die Strukturen im Verein klasse. Alles andere liegt nicht in meinen Händen", weiß er. Sein Arbeitspapier gilt auch für die 2. Liga.

In erster Linie hofft der bisweilen glücklose Doll, der definitiv erfolgreicher beim Hamburger SV und Borussia Dortmund arbeitete, noch einmal jubeln zu dürfen: "Ich möchte einfach noch das eine oder andere Bundesligaspiel gewinnen, um noch eine kleine Chance zu haben. Mehr nicht. Und wenn der Verein dann sagt, wir wollen einen Neuanfang mit jemand anderem, dann ist das so. Ich habe gerade nicht so viele Argumente, um mich anzubieten."