"Es ist realistisch": Stuttgart träumt nach Coup gegen Bayern vom direkten Klassenerhalt

Zwei Teams, zwei Gewinner: Während der FC Bayern München nach der Meisterschalen-Übergabe jubelte, ballten auch die Spieler des VfB Stuttgart die Faust: Dank Sasa Kalajdzic dürfen die Schwaben immer noch auf den direkten Klassenerhalt in der Bundesliga hoffen. Der VfB erkämpfte sich am Sonntag beim FCB ein 2:2 (2:1) und verkürzte damit den Rückstand auf Hertha BSC auf drei Punkte.

Am letzten Spieltag kommt es nun zum großen Abstiegsfinale: Die Hertha muss auf Platz 15 trotz drei Punkten Vorsprung auf die Schwaben heftig zittern; der FC Augsburg ist dagegen vorzeitig gerettet. Am letzten Spieltag empfangen die Stuttgarter (30 Punkte) den 1. FC Köln. Die Berliner müssen (33 Zähler) in Dortmund antreten - und das mit der klar schlechteren Tordifferenz. Die Stuttgarter könnten theoretisch aber auch noch von Arminia Bielefeld (27 Punkte) überholt werden und direkt absteigen. Die Arminia bräuchte bei sieben Toren Rückstand auf den VfB und drei Punkten allerdings nicht weniger ein Fußball-Wunder für die Relegation. Dementsprechend groß war die Erleichterung nach dem 2:2 bei den Meister-Bayern.