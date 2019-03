Eintracht-Schock vor Spiel gegen Inter Mailand: Kroatien-Star Ante Rebic fällt verletzt aus

Ohne die "Büffelherde" gegen Inter Mailand: Eintracht Frankfurt kann im Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstag (21 Uhr/NITRO) nicht auf sein fulminantes Sturm-Trio setzen. Ante Rebic wird den Hessen im Heimspiel gegen den italienischen Spitzenklub nicht zur Verfügung stehen. Der kroatische Vizeweltmeister hatte sich am Samstag im Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim (3:2) am Knie verletzt und musste zur Halbzeit ausgewechselt werden.

#Infotweet: Ante Rebic, der sich gegen Hoffenheim das Knie verdreht hat, ist nach Belgrad gereist, um sich von einem Spezialisten untersuchen zu lassen. Somit fällt der Kroate gegen Inter aus. Gute und schnelle Genesung, Ante! 🍀#SGE pic.twitter.com/IGy0oClQNk — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 5, 2019

Rebic wird in Belgrad untersucht

Wie die Eintracht nun via Twitter mitteilte, ist Rebic "nach Belgrad gereist, um sich von einem Spezialisten untersuchen zu lassen". Der Ausfall des 25-jährigen Power-Angreifers wiegt durchaus schwer für SGE-Trainer Adi Hütter - auch wenn der Kroate in der Europa League mit bislang nur einem Treffer nicht so torgefährlich war wie gewohnt. Durch den Ausfall fehlt dem Österreicher dennoch eine Option in der Offensive, alles hängt damit von Sebastien Haller und Luka Jovic ab. Die beiden Eintracht-Stürmer haben aber immerhin bereits elf Tore erzielt.

Pünktlich zur Verletzung von Rebic hat sich außerdem der portugiesiesche Sommer-Transfer Goncalo Paciencia ins Rampenlicht gespielt. Bei seinem dritten Kurzeinsatz in der Bundesliga erzielte der 24-Jährige in der Nachspielzeit das entscheidende 3:2 gegen Hoffenheim. Insgesamt spielte er bisher nur 16 Minuten in der Liga: eine gegen Gladbach, fünf in Hannover und eben jene zehn gegen Hoffenheim. Zuvor fehlte der Portugiese einige Monate wegen einer Meniskusverletzung. Nun könnte er schon im Hinspiel gegen Inter deutlich wichtiger werden als noch vor wenigen Wochen gedacht.

Auch Abraham fraglich

Wie lange Rebic ausfallen wird, ist derzeit noch unklar. „Wir hoffen, dass er zum Rückspiel am 14. März wieder zur Verfügung steht“, sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner. Neben dem kroatischen Offensivmann wird Frankfurt wohl zudem weiterhin auf Kapitän David Abraham verzichten müssen. Hinter dem Einsatz des argentinischen Verteidigers gegen Inter steht zumindest ein Fragezeichen. „Das wird eng und ist nicht hundert Prozent sicher“, meinte Hübner.

