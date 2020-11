Rechenspiele nach Lockdown: Havelser derzeit bei vier Punkten für Aufstiegsrunde

Niklas Hult bester Feldspieler: So habt ihr die 96-Profis in Würzburg gesehen

Mit 20 Punkten aus neun Spielen steht die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann in der Südstaffel auf Platz eins und damit ganz weit oben über dem Strich. So stark sich der TSV bislang auch präsentiert hat, mit Blick auf die Aufstiegsrunde sieht die Sache nicht mehr ganz so erfreulich und souverän aus. Gerade einmal vier Punkte würde der momentane Spitzenreiter in die Aufstiegsrunde mitnehmen.

Einige Nachholspiele stehen noch aus

Da jedoch noch einige Nachholspiele aus der Hinrunde ausstehen und längst noch nicht klar ist, wer mit den Havelsern, dem VfB Oldenburg und Werder Bremen II in die Duelle mit den Topteams der Südstaffel gehen werden, könnte sich der Punktestand und damit die Ausgangslage der Garbsener noch verbessern.

Wesentlich schlechter als beim Liga-Primus sieht es für die beiden hannoverschen Teams aus. Der HSC hat als Vorletzter mit nur sechs Punkten die Abstiegsrunde fest gebucht, das Team von 96 II steht zwar auf Platz fünf, muss jedoch noch um den Einzug in die Aufstiegsrunde zittern. Selbst bei einem Sieg im Nachholspiel bei Werder II wäre 96 noch nicht sicher qualifiziert, da der Tabellensechste SSV Jeddeloh mit zwei Erfolgen in Rehden und zu Hause gegen Atlas Delmenhorst vorbeiziehen könnte.

Verliert die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski in Bremen und Jeddeloh gewinnt zumindest gegen den noch sieglosen Tabellenletzten Delmenhorst, dann finden sich die Roten in der Abstiegsrunde wieder.