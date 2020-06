Recherche zu Schmerzmittel-Missbrauch im Fußball: DFB-Präsident Keller reagiert schockiert

Der TV-Sender stellt die Recherchen am Dienstag ab 22.45 Uhr in der Dokumentation "Hau rein die Pille" vor, zudem hat Correctiv online bereits umfangreich berichtet. Das Recherchezentrum hat eine nicht repräsentative Umfrage zum Schmerzmittelkonsum im Amateurfußball unter 1142 Fußballspielern durchgeführt. Diese zeigt, dass nicht unbedingt das große Geld eine Rolle spielt. Von den Befragten gaben 47 Prozent an, mehrfach in einer Saison zu Schmerzmitteln zu greifen; 21 Prozent nahmen Präparate mit Wirkstoffen wie Ibuprofen oder Diclofenac einmal pro Monat oder öfter.