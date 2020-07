Rechtsstreit, Insolvenzgefahr, Baustellen: Schweres Erbe beim SV Lok Leipzig-Nordost

Leipzig. Die Lage ist ernst auf dem Sportplatz an der Parthe, wo der SV Lok Nordost (etwa 100 Mitglieder) sowie Rugby- und Fußballspieler der Leipzig Scorpions (140) als Unterpächter zuhause sind. Beiden Vereinen steht Jens Köhler vor, der damit vor allem bei der Lok kein leichtes Erbe angetreten hat.

Eigentlich könnte alles sehr schön sein auf der Anlage am Eisenbahnviadukt in Mockau: Für die Sanierung des Sozialgebäudes waren unter Köhlers Vorgänger Ronald Falkowski üppig Fördergelder genehmigt worden. Eine erste Baumaßnahme für geplante 200.000 Euro wurde abgeschlossen, sie soll aber teurer gewesen sein. Die Kosten für die zweite Maßnahme wurden gemäß Bauantrag auf knapp 360.000 Euro beziffert, davon Fördermittel von Sächsischer Aufbaubank (SAB) und der Stadt Leipzig von zusammen etwa 287.000 Euro. Ursprünglich waren für eine dritte Baumaßnahmen gar etwa 2 Millionen Euro vorgesehen. „Da dafür mehr als eine halbe Million Eigenmittel nötig wären, haben wir davon Abstand genommen“, erklärt Köhler, der seit Frühjahr 2019 im Amt ist.

„Meines Wissens ruhen die Arbeiten“

Sein Vorgänger war bei den Neuwahlen nicht wieder angetreten. Falkowski hatte die Wahlversammlung, die er unterdessen nicht mehr für ordnungsgemäß hält, vor gut einem Jahr aber noch eröffnet. Der alte Vorstandsvorsitzende war von den Mitgliedern allerdings nicht entlastet worden. „Wir haben recht schnell gemerkt, dass an dem Bau etwas nicht richtig läuft“, begründet Köhler, der deshalb mit dem neuen Vorstand von Lok Nordost einen Anwalt und einen Architekten mit der Prüfung der Sachlage beauftragte. „Dabei stellte sich heraus, dass von den laut Falkowski zu 85 Prozent erbrachten Baumaßnahmen nur etwa 25 Prozent tatsächlich realisiert waren“, so Köhler. Die Sächsische Aufbaubank kam bei einer Kontrollbegehung gar nur auf 20 Prozent. Es ergibt sich daraus eine noch offene Leistung von 275.000 Euro. Doch die Fördermittel sind weg. Was Falkowski indes bestreitet: „Es sind Leistungen für Planungen, Bau und Pflege der Sportanlage - ausgeführt im Jahre 2018 - erbracht worden und mit ordnungsgemäß gelegten Rechnungen inclusive Aufwandsbelegen abgerechnet wurden.“