Rechtzeitig zum Klub-WM-Finale: Chelsea-Trainer Tuchel nach Corona-Infektion in Abu Dhabi eingetroffen

Trainer Thomas Tuchel ist nach seiner Corona-Zwangspause rechtzeitig vor dem Finale der Klub-WM seines FC Chelsea gegen Palmeiras Sao Paulo in Abu Dhabi eingetroffen. Wie sein Klub am Freitag mitteilte, war der Coach zuvor negativ getestet worden. Tuchel hatte nach seinem Positivtest das FA-Cup-Spiel gegen Plymouth und das Halbfinale der Klub-WM gegen Al Hilal verpasst. Am Samstag (17.30 Uhr) kann der Champions-League-Sieger im Duell mit dem Copa-Libertadores-Sieger den nächsten Titel einfahren.

