Recke Alfred Jönsson fühlt sich nach schwieriger Phase immer besser - Starteinsatz?

Nach dem Spiel gegen Magdeburg stand Alfred Jönsson noch lange auf der Platte und plauderte mit seinen Eltern. Die sind aus Schweden angereist und eine Woche zu Besuch. Auch am Donnerstag sitzen sie in der Tui-Arena und feuern stolz ihren Sohn gegen die Rhein-Neckar Löwen an. „Ich freue mich, dass sie hier sind. Sie helfen mir auch ein bisschen in der Wohnung. Und ich zeige ihnen Hannover, die Markthalle, das Rathaus“, erzählt Jönsson.

„Training viel intensiver als in Schweden“

In der Stadt ist er schon angekommen – und langsam auch im Team. Jönsson hatte es nicht leicht. Der junge Schwede (21) wechselte im Sommer aus seiner Heimatstadt Lund zu den Recken – und damit erstmals ins Ausland. Nach einem guten Start verletzte er sich jedoch früh in der Vorbereitung an der Patellarsehne am linken Knie und fiel fast acht Wochen aus. „Vielleicht war es eine Überbelastung. Das Training ist viel intensiver als in Schweden. Außerdem hatte ich noch nicht die Sicherheit, weil ich neu war“, erklärt er die Verletzung.

Zwar zog seine Freundin Thilda bald nach – die 19-Jährige studiert an der Musikhochschule – aber Jönsson war nur schwer zu trösten. „Ich bin ja hier, um Handball zu spielen. Und wenn ich nicht spielen kann, bin ich nicht glücklich.“ Jönsson war „außerhalb des Teams. Es war schwierig, mich zu integrieren, wenn man nicht mittrainieren und spielen kann.“ Jönsson sieht sich spielerisch erst bei 80 Prozent Sein Gemütszustand hat sich mittlerweile sehr verbessert. Am 19. September gab er in Stuttgart sein Pflichtspiel-Debüt für die Recken. Drei Spiele später gegen Melsungen musste er den verletzten Spielmacher Morten Olsen vertreten. Den Dänen konnte er natürlich nicht ersetzen. Jönsson spielte solide. Das Wichtigste: Die Sehne hält, „alles gut“, sagt Jönsson und klopft dreimal auf den Holztisch, an dem er beim Gespräch sitzt. „Unser Physio Timm Kostrzewa ist der Beste, den ich haben kann. Ich bin jetzt insgesamt noch stabiler und fitter als vorher.“ Spielerisch sieht er sich allerdings erst bei 80 Prozent angelangt, „aber ich lerne und verinnerliche mehr und mehr unsere Spielidee“.

Jönsson „braucht noch etwas Zeit“, sagt Ortega, „aber er wird von Tag zu Tag besser.“ Er bringt ihn meist dann ins Spiel, wenn Olsen eine Pause braucht oder wie gegen Melsungen und in den letzten 15 Minuten gegen Magdeburg ausfällt. Noch fehlt dem 21-Jährigen „die Sicherheit und das Selbstvertrauen“, wirklich zu glänzen, man merkt ihm die Nervosität noch an. Wird Olsens Wade bis morgen nicht rechtzeitig fit, muss Jönsson übernehmen. Für ihn ist die Partie auch ein Vorspiel. Löwen-Trainer Kristjan Andresson ist auch Coach der schwedischen A-Nationalmannschaft, für die sich der Recke empfehlen will. Natürlich sei er „immer bereit, ich liebe es zu spielen“. Selbstlos hofft er aber auf Olsens Einsatz. „Er ist unser wichtigster Spieler.“ Olsen als Vorbild Zu Olsen schaut er besonders auf, er lernt viel von dem dänischen Weltmeister und Olympiasieger. „Wir denken gleich, er hilft mir immer.“ Praktisch: Die Skandinavier reden jeweils in ihrer Muttersprache miteinander. Olsen versteht schwedisch, Jönsson dänisch. Auch sein Deutsch ist ganz passabel. Zum Sprachunterricht morgens um 9 Uhr geht er zusammen mit seinem Chef: Trainer Ortega!

