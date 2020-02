Erneut ein Recke: Timo Kastening zum "Kretzsche des Monats" gewählt

Der „Kretzsche des Monats“ trägt in dieser Saison meistens ein Recken-Trikot. Schon zum dritten Mal geht diese Auszeichnung für den auffälligsten Spieler der Handball-Bundesliga an die TSV Hannover-Burgdorf: September-Sieger war Morten Olsen, die Oktober-Abstimmung gewann Mait Patrail – und für Dezember/Januar geht der Preis des Bezahlfernsehsenders Sky an Timo Kastening.

Eine Unterbrechung brachte nur das November-Votum. Da wanderte die Trophäe, die nach Handball-Legende und Sky-Experte Stefan Kretzschmar benannt ist, nach Ludwigshafen in die Hände von Eulen-Profi Jerome Müller.

Kastening vor Superstar Duvnjak

„Es ist schon eine Ehre, bei einer Publikumswahl zu gewinnen“, sagte Kastening. Für ihn votierten mehr Sky-Zuschauer als für Domagoj Duvnjak (THW Kiel), Superstar der Kroaten und wertvollster Spieler der EM. Zugleich stellte der 24-Jährige eine kleine Frage: „Ich weiß gar nicht, wie der Preis aussieht.“ Helfen könnten die Klubkollegen Olsen und Patrail, in deren Zuhause die Trophäe mit dem Handballer in Wurfauslage schon steht. Einen Ehrenplatz für den „Kretzsche des Monats“ hat Kastening schon im Sinn – „im alten Kinderzimmer bei meinen Medaillen“, sagte der zweimalige Jugend-Europameister und WM-Dritte mit der deutschen U21-Auswahl.