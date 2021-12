Recke Veit Mävers fährt nicht zur Handball-EM 

Die Konkurrenz in der Rückraum-Mitte war stark, Re­cken-Spiel­ma­cher Veit Mävers ist nicht in den deutschen EM-Kader berufen worden. Stattdessen setzt Bundestrainer Alfred Gislason auf Philipp Weber (SC Magdeburg), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig). „Klar wäre ich gern dabei gewesen, aber ich habe ja noch viele Jahre vor mir“, sagt der 20-Jährige. Er will sich weiterhin mit guten Leistungen in der Bundesliga anbieten, in den DHB-Elitekader hat er es ja be­reits geschafft: „Dass ich nicht dabei bin bei der EM, ist nicht so schlimm. Es ist für mich kein Beinbruch, mehr ein An­sporn.“

Die Spielpause nach dem 27. Dezember (bei den Rhein-Neckar Löwen) will Mävers nutzen – in Sachen Fitness und Kraft. „Ich nutze diese Pause, um etwas für meinen Körper zu tun, darauf freue ich mich sehr“, sagt der Lister, der sich daheim ei­nen Kraftraum eingerichtet hat. „Ich profitiere dann in der weiteren Saison von dem, was ich in der Pause tue“, sagt der vorbildliche Profi.