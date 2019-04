Endet der Europa-Traum? Die Recken brauchen bei den Füchsen Berlin ein Wunder!

Die Recken brauchen am Sonntag ein Handball-Wunder, um doch noch ins Finalturnier des EHF-Pokals einzuziehen. Die 26:34-Heimniederlage der TSV Hannover-Burgdorf im Viertelfinal-Hinspiel bietet eine Hypothek, die im Rückspiel in der Max-Schmeling-Halle (15 Uhr) kaum abzulösen ist. Derart hohe Rückstände sind in den Europapokalwettbewerben zwar schon wettgemacht worden – unter anderem von den Berlinern sowohl gegen Nexe in der Vorsaison als auch gegen Leon in der Champions League (2011/2012).

"Nicht abschenken"

Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied: Die erfolgreichen Aufholjagden glückten nach Auswärtsschlappen in heimischer Umgebung mit den eigenen Fans im Rücken. In der Fremde hat so etwas im vergangenen Jahrzehnt nie geklappt.Diese Statistik kennt auch Sven-Sören Christophersen, der Sportliche Leiter der Recken. Er versprach gestern: „Wir werden das Spiel in Berlin nicht abschenken, wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen.“ Das lässt auch die Vorbereitung auf die Partie erkennen: Profis und Trainer reisen am Sonnabend an, nicht am Spieltag.