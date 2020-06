"Verneigen uns vor dir“: Recken-Quintett geht vor Fans im Auto auf Abstand zur TSV Hannover-Burgdorf

Am Montagabend ist das scheidende Recken-Quintett auf dem Schützenplatz offiziell verabschiedet worden. Vor rund 500 hupenden Autos. Morten Olsen, Timo Kastening, Joshua Thiele, Mait Patrail und Cristian Ugalde hätten sich vielleicht einen anderen Abschied von Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf gewünscht, aber auch so hatte der eine oder andere Tränen in den Augen.