Recken-Erfolgsgeschichte geht weiter: TSV Hannover-Burgdorf gewinnt auch in Balingen

Die 2350 Fans in der ausverkauften „Hölle Süd“, wie die Balinger ihre schnuckelig kleine Sporthalle nennen, und ihr Team waren teuflisch gut drauf. Aber am Ende waren die Recken einfach zu cool. Dabei hatten die Recken einen perfekten Start erwischt und schnell mit 6:1 geführt. HBW-Trainer Jens Bürkle kochte innerlich an der Seitenlinie und zeigte seine böseste Miene, er verzichtete allerdings auf eine Auszeit, um sein Team zusammenzustauchen.

Die Recken mussten im Schwabenland durch die Hölle gehen. Einmal hin und zurück. Am Ende fanden sie den Weg raus – mit genügend Toren bei der Wettschießveranstaltung, zwei Punkten und einem himmlisch schönen Siegertanz. Die TSV Hannover-Burgdorf kämpfte und quälte sich am Sonntagnachmittag zu einem 35:33 gegen die HBW Balingen-Weilstetten mit Ex-Trainer Jens Bürkle.

Nach Traumstart: Balingen kämpft sich zurück

Die richtige Entscheidung, denn Balingen fand auch so den Dreh, angeführt vom starken Spielmacher Martin Strobel. Die Recken hatten sich wohl schon zu sicher gefühlt. Mit einem 7:1-Lauf bog Balingen das Spiel zum 8:7 um. Auch Carlos Ortega verzichtet auf eine Auszeit, tauschte lediglich die Torhüter aus. Domenico Ebner hatte gut begonnen, dann aber nichts mehr zu fassen bekommen.

Recken scheitern an Jensen

Urban Lesjak stieg mit zwei Paraden ein, griff dann aber auch immer wieder daneben. Was vorwiegend an der nun viel zu löchrigen und langsamen Abwehr lag. Das alles wäre nicht so schlimm gewesen, wenn die Recken vorne regelmäßig getroffen hätten. Stattdessen scheiterten sie reihenweise am hervorragend aufgelegten HBW-Torwart Mike Jensen.

Nach dem 15:13 durch den starken Vladan Lipovina für den HBW, hatte dann auch Ortega die Nase voll und nahm die Auszeit. Hannover rettete sich mit einem 14:15 in die Pause.