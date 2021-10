Recken erkämpfen Sieg in Erlangen  

Sie haben einfach immer weitergemacht und in einer torreichen Begegnung alle Rückschläge weggesteckt. Die ersatzgeschwächten Recken gewannen in der Handball-Bundesliga beim HC Erlangen mit 35:31 (14:16). „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit von der emotionalen Seite und vom Tempospiel gesteigert, das Spiel offen gestaltet und um­ge­bo­gen“, sagte der sichtlich er­leich­ter­te Trainer Christian Prokop nach seinem ersten Auswärtssieg mit der TSV Hannover-Burgdorf.

Mävers macht ein klasse Spiel

Es war ein ordentlicher Start der TSV, die in Personalnot Koray Ayar aufbot, um einen dritten Kreisläufer zu haben. Der energische Kapitän Fabian Böhm sorgte in den ersten Minuten mit drei Treffern dafür, dass die Recken dranblieben. Allerdings passte es in der Abwehr nicht. „Wir haben auswärts keine Schnitte, wenn wir so lasch verteidigen“, schimpfte Trainer Christian Prokop in der ersten Auszeit, als die TSV mit 5:7 erstmals mit zwei Toren in Rückstand geraten war.

Obwohl weiter nicht alles klappte, kämpften sich die Recken zurück. Per Doppelschlag glich Martin Hanne zum 11:11 aus. Defensiv ließ Prokop öfter von einer 6:0- auf eine 3:2:1-Formation umstellen und brachte in der 20. Minute zudem Matthias Ritschel für den glücklosen Torwart Urban Lesjak. Die Schlussleute machten den Unterschied – Erlangens Klemen Ferlin hatte etliche Paraden, musste jedoch auch leichtere Würfe halten als die Recken-Keeper.

Ein Knackpunkt in der ersten Halbzeit war der Gegenstoß von Hanne, der an den Pfosten warf. Es wäre das 13:12 gewesen, stattdessen legte Erlangen einen 4:0-Lauf hin. Die Recken strauchelten, wirkten angeschlagen. Immerhin sorgten Büchner mit einer schönen Bogenlampe und Böhm per Hüftwurf dafür, dass es mit 14:16 zur Pause knapp blieb.

Nach dem Wechsel hatte der sehr gute und eifrige Spielmacher Veit Mävers viele starke Szenen und erzielte in dieser Phase vier Tore und sogar das zum 20:20. „Veit hat in der Spielführung ein Klassespiel gemacht“, lobte Prokop. Aber zum ersten Führungstreffer wollte es in dieser temporeichen Begegnung zunächst nicht reichen.

Durch sehenswerte Einzelaktionen von Filip Kuzmanovski (fünf Treffer in Hälfte zwei) blieben die Recken aber dran, auch Lesjak steigerte sich und hatte nun gute Aktionen. Den Erlangern indes gelang nicht mehr viel, sie bauten ab. „Heute waren wir alle gut, das war so ein wichtiger Sieg für uns“, sagte Kuzmanovski nach seinem besten Auftritt für die TSV in dieser Saison. Ivan Martinovic war es, der beim 28:27 (52.) den Bann brach. Er schrie seine Freude he­raus.

Beim 32:29 von Ilija Brozovic war drei Minuten vor dem Ende eine Vorentscheidung für die Re­cken gefallen. In der Schlussminute nahm Böhm schon Prokop in die Arme, in den verbleibenden Sekunden hüpften alle Recken. „Wir ziehen uns das Selbstbewusstsein aus der zweiten Halbzeit“, führte Prokop als Grund für die starke Schlussphase an, „und wir sind überglücklich, dass wir etwas mitgenommen haben.“