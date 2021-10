Recken gegen GWD Minden: Bastian Roscheck will den zweiten Heimsieg holen 

Am Donnerstag (19.05 Uhr, ZAG-Arena) will er mit der TSV Hannover-Burgdorf gegen GWD Minden den zweiten Heimsieg einfahren. „Dann hätten wir 6:10 Punkte, und die Sache sieht schon ganz anders aus“, sagt Roscheck. Die Zähler gedenkt er jedoch nicht einfach nur zu sammeln – sondern zu erjagen.

Dass er ein großer Kämpfer ist, sieht man Bastian Roscheck nicht sofort an. Auch wirkt der Abwehrspezialist nicht unbedingt wie ein Spieler aus dem Innenblock, wo im Handball die Schwerstarbeit zu verrichten ist. „Ich bin auf meiner Position wohl einer der Schmächtigsten in der Bundesliga“, sagt der 30-Jährige schmunzelnd. Aber der Ex-Leipziger gilt als sehr unangenehmer Verteidiger. Und er hat überzeugt, was bisher nicht auf alle Recken zutrifft.

Der vierfache Nationalspieler weiß immer genau, was zu tun ist. Wann ein Foul angebracht, wie er zuzupacken hat und welchen Gegner er „besser nur begleitet“. Roscheck, der acht Jahre für den SC DHfK Leipzig gespielt hat, kennt schließlich die meisten seiner Rivalen. Und die meisten sind ziemliche Schränke. Aber Roscheck kann gut antizipieren, ist stets aggressiv und in Bewegung, spielintelligent, erspäht Lücken, erkennt Spielzüge des Gegners. Damit macht der 1,90 Meter große und 92 Kilogramm schwere Routinier vieles wett. „Basti ist sehr offen, fleißig und engagiert, wir haben sehr viel gewonnen mit seiner Verpflichtung“, lobt Co-Trainer Heidmar Felixson.

Recken-Trainer Christian Prokop wollte Roscheck

Roscheck prägt das Recken-Spiel bereits, momentan verteidigt er sozusagen alles weg, spielt meist durch. Der neue Trainer Christian Prokop hatte ihn sich gewünscht, musste dafür bei der TSV aber keine große Überzeugungsarbeit leisten. Roscheck hat einen guten Ruf, wie sein früherer Teamkollege und jetziger Kapitän Fabian Böhm haftet ihm der Ruf eines Kriegers an. Roscheck sieht sich selbst eher als stillen Krieger oder Jäger, der gebürtige Krefelder sagt: „Ich bin jedenfalls eher Jäger als Sammler.“

Erbeutet haben die Recken bislang lediglich vier Zähler, das ist mäßig. „Das ist nur eine Ergebniskrise, oft waren wir von 60 Minuten nur zehn nicht gut“, so Roscheck, „und ich hatte nie das Gefühl, es geht bei uns nicht voran.“ Dass die Mannschaft dennoch in Ruhe weiterarbeiten konnte, „habe ich sehr positiv wahrgenommen“, sagt der Vater von zwei kleinen Mädchen. In Hannover ist er gut angekommen, wohnt mit seiner Frau zentral, die Familie fühlt sich wohl. Wenngleich es für den Geschmack des Naturfreundes ein bisschen viel Verkehr ist und die Stadt fahrradfreundlicher sein könnte. Die ganze Welt kennt Roscheck – „aber leider nur aus Naturdokus“, sagt er lachend.

Roscheck überlegte, mit dem Profihandball aufzuhören

Im Februar ist Roscheck 30 Jahre alt geworden, hat sich so seine Gedanken gemacht seitdem. Es gab gar ein Szenario für den BWL-Master mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie, mit Profihandball aufzuhören. Um am Wochenende mehr für die Familie da zu sein. Vielleicht in die Wirtschaft zu wechseln, in die Personalentwicklung. „Ich befasse mich gern mit Menschen“, sagt Roscheck.

Nun entwickelt er aber mit den Recken ein junges Team weiter. Ob er das noch zwei, drei oder womöglich fünf Jahre tun wird, weiß Bastian Roscheck nicht. „Aber ich bin froh, mich so entschieden zu haben. Es war genau richtig.“