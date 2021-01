Recken gewinnen letztes Testspiel knapp – Pflichtspielstart um eine Woche verschoben

Der 31:30-Testsieg der Handball-Recken am Freitagabend in der Swiss-Life-Hall gegen den Zweitligisten TuS Nettelstedt-Lübbecke – er war angesichts der praktisch zeitgleich stattfindenden WM-Halbfinals in Ägypten nur eine Randnotiz. Das Vorbereitungsspiel diente ursprünglich als Generalprobe für den Liga-Restart in einer Woche daheim gegen Nordhorn (6. Februar). Seit Freitag ist klar: Die TSV Hannover-Burgdorf nimmt den Liga-Betrieb erst mit dem Heimspiel am 14. Februar gegen Flensburg wieder auf. Das Nordhorn-Spiel wird verlegt.

Hintergrund: Die Liga vereinbarte im Dezember mit den Klubs der ersten und zweiten Bundesliga das einmalige Sonderrecht, wonach die Vereine eine Verlegung des ersten Spiels nach den Titelkämpfen in Ägypten beantragen können - wenn einer ihrer Spieler mindestens am WM-Halbfinale beteiligt ist. Bei den Recken sind es sogar gleich zwei Profis. Johan Hansen stand Freitagabend mit Dänemark gegen Spanien und Alfred Jönsson mit Schweden gegen Frankreich in den Semifinals. Insgesamt 22 ausländische Bundesligaprofis waren bei diesen beiden Spielen auf der Platte. Vier Spiele - Flensburg gegen Magdeburg, Melsungen gegen Rhein-Neckar Löwen, Wetzlar gegen Erlangen und Bergischer HC gegen Lemgo – wurden deswegen schon verlegt.