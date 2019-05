Recken gewinnen zum Abschluss gegen Leipzig – emotionale Spieler-Verabschiedung 

Ja, natürlich mussten die Bademäntel noch weg. Die Waspo-Spieler hatten gehofft, dass sie das Blankziehen irgendwie umschiffen könnten. Aber Spieler Tobi Preuß gab in der Tui-Arena am Dienstagabend den Fans die Steilvorlage. „Wenn es denn gewollt ist...“, sagte er in Hallenmikro. Die Zuschauer grölten, also entledigten sich die Wasserballer ihrer Kuschelkleidung und standen wie versprochen den Recken bei ihrem letzten Heimspiel der Saison beim Einlauf Spalier – nur in Badelatschen und Badehose.

Im Januar hatten sie ihre Jux-Wette verloren, dass die Handballer kein Tor im Wasser gegen sie werfen würden. Die Recken trafen dreimal, also versprachen die Wasserballer im Gegenzug die halbnackte Einlaufaktion – natürlich auch, um auf das Final 8 der Champions League in der kommenden Woche im Stadionbad aufmerksam zu machen.