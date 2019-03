Recken-Handballern fehlt noch ein Sieg zum Europacup-Viertelfinale

Für die Re­cken-Hand­bal­ler geht es am Mittwoch um alles oder nichts. Wie am 6. Juni 2009 im Rückspiel um den Bundesliga-Aufstieg gegen die TSG Friesenheim. Oder wie am 6. März 2018 im DHB-Pokal-Viertelfinale gegen Frisch Auf Göppingen. Beide Male feierte die TSV Hannover-Burgdorf das Happy End mit dem Sprung in die deutsche Eliteklasse beziehungsweise ins Final-Four-Turnier.

Der nächste Recken-Moment?

Am Mittwochabend geht es im letzten Spiel der Gruppe B des aktuellen EHF-Pokals gegen RK Nexe Nasice (Swiss-Life-Hall, Beginn um 20.30 Uhr) um den nächsten historischen Recken-Moment. Ein Sieg über den kroatischen Vertreter brächte den Einzug ins Viertelfinale. „Wir haben das Endspiel, auf das wir gehofft hatten“, sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen, „das ist eine tolle Situation für den Klub.“ Es spricht einiges für den nächsten unvergesslichen Handball-Meilenstein in Hannover, wie der folgende Überblick zeigt.

Glanzvolles Vorspiel

Mit breiter Brust kehren die Recken vom Gruppenspiel bei HC Eurofarm Rabotnik (Nordmazedonien) zurück. „Wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert, mit einer ganz starken Abwehr“, lobte Christophersen nach dem 29:17 in Bitola, „es ist uns gelungen, Bitolas Angreifern so schwere Aufgaben zu stellen, dass sie sie nicht lösen konnten.“ Motivation konnten die Recken schon auf der Anreise in den südosteuropäischen Spielort tanken. „Wir haben am Liveticker verfolgt, wie Nexe gegen Tatabanya verloren hat. Und da wussten wir, dass uns ein Sieg alle Chancen auf das Weiterkommen eröffnet“, erzählte Chris­to­pher­sen.