Recken-Torwart Ebner blüht auf und sieht seine Zukunft in Hannover

Zumindest das Rückzugsverhalten der MT Melsungen hat gestimmt. Nach Abpfiff in der ZAG-Arena und der 23:31-Pleite bei den Recken waren die Hessen flugs vom Parkett und dann auch rekordverdächtig schnell aus der Halle verschwunden. Während die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf in der Umkleide sangen und Jubelfotos in die sozialen Medien schickten, „sind wir alle in der Kabine ein wenig sprachlos gewesen“, wie Ex-Recke Ti­mo Kastening einräumte, der für Melsungen achtmal getroffen hatte. Er attestierte der TSV ein „Super-Spiel“. Anzeige Das hatte sich der Nationalspieler natürlich anders vorgestellt bei seiner Rückkehr. In der ersten Hälfte frotzelte Kastening noch mit den ehemaligen Kollegen. „Es war ein gutes Spiel, allerdings mit vielen leichten Fehlern“, sagte der Rechtsaußen. Nach dem Wechsel verfinsterte sich Kastenings Miene zusehends. „Das war eine Mischung aus Ausfall von Torhütern und Abwehr mit leichten Ballverlusten gegen überragende Recken“, fasste es der frühere Publikumsliebling zusammen. Mitte der zweiten Halbzeit brach Melsungen völlig ein.

Bilder vom Handball-Bundesligaspiel zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und der MT Melsungen Recken-Jubel: Carlos Ortega und sein Team bezwangen den Favoriten aus Melsungen am Ende deutlich. ©

Ebner mit starkem Spiel Großen Anteil am zweiten Sieg der TSV hintereinander hatte neben Johan Hansen, der es auf zehn Treffer brachte, Torwart Domenico Ebner mit 14 Paraden. Dennoch bereitete ihm die Partie durchaus Kopfschmerzen. Ganz konkret war es Lasse Mikkelsen, der den Keeper ins Gesicht traf. Am Tag danach brummte Ebner noch der Schädel. „Leider ist das so, ich habe nur fünf Stunden schlafen können, mir ist ein bisschen schlecht“, berichtete der Deutsch-Italiener. Bereits beim Erfolg über Nordhorn war er am Kopf erwischt worden, zuvor zweimal im Training. „Damit müssen wir Torhüter wohl leben. Ich hoffe, mein Körper kommt damit klar“, so Ebner. Er befürwortet eine Regelung, die mittelfristig kommen könnte: eine Zwei-Minuten-Strafe für Kopftreffer aus dem Spiel, nicht bei Siebenmetern (dann gibt es Rot): „Wenn der Schütze das Risiko eingeht, über den Kopf zu werfen, wäre das verdient.“