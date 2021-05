Woche der Recken-Nachholspiele: Christophersen hat Final Four im Blick

Langer Ligaendspurt für die Handball-Recken: Zehn Spiele stehen in der HBL noch auf dem Programm für die TSV Hannover-Burgdorf. Diese Woche holen die Recken zwei Partien nach, die Ende März/Anfang April wegen der Corona-Zwangsquarantäne ausgefallen waren. Am Donnerstag (19 Uhr) kommen die Eulen Ludwigshafen in die ZAG-Arena, Sonntag fährt die TSV zum Derby nach Minden (16 Uhr).

Recken nähern sich dem Saisonhöhepunkt

Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen erinnert an das „unglückliche Unentschieden“ aus der Hinrunde, als Hannover kurz vor Schluss einen Drei-Tore-Vorsprung innerhalb von 134 Sekunden verspielte. „Diesmal wollen wir beide Punkte hierbehalten“, sagt Christophersen und hofft, dass noch weitere „Punkte abfallen“, auch gegen die formstarken Mindener. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wenn wir den einen oder anderen in der Tabelle noch überholen wollen“, sagt der Sportchef. Seine Recken kleben aktuell auf Platz 14, haben aber das Minimalziel Top Ten noch im Blickfeld. Machbar, angesichts der folgenden Aufgaben. Am 26. Mai geht’s in Nordhorn weiter, am 29. Mai kommt Stuttgart.

So nähern sich die Recken dem Saisonhöhepunkt – dem Final Four um den DHB-Pokal am 3. und 4. Juni in Hamburg. Hannover trifft im Halbfinale auf die MT Melsungen. Es geht um einen Titel – und Europa. „Bis dahin gilt es, uns weiter Selbstvertrauen zu verschaffen“, sagt Christophersen angesichts der positiven Serie von zuletzt vier Spielen ohne Niederlage (drei Siege in Folge und jüngst ein Remis gegen Berlin). „Warum sollten wir die Serie nicht ausbauen“, fragt Christophersen rhetorisch. „Dann können wir mit breiter Brust zum Final Four fahren.“

Christophersen will kein erneutes Corona-Chaos

Umso wichtiger ist es, dass sich kein Corona-Chaos wiederholt, wie es die TSV erlebt hat. Nur ein Corona-Fall kurz vor dem Finalturnier – und die Recken wären raus. „Es darf nichts passieren“, weiß Christophersen, der seine Spieler schon vor Wochen noch intensiver sensibilisiert hat, ihr privates Leben noch umsichtiger zu gestalten.

Tatsächlich hat sich die Lage in der Liga beruhigt. Es gab lange keine neuen Fälle. Trotz Terminstress könnten Stand jetzt wohl noch alle ausgefallenen Spiele nachgeholt werden, sodass nach dem letzten Spieltag (27. Juni) alle 20 Teams 38 Spiele auf dem Konto hätten. „Ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass wir durchkommen“, sagt Christophersen. „Aber das Risiko ist nicht gebannt. Die Gefahr besteht immer noch. Trotz der sinkenden Inzidenz. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen.“ Der Notfallplan der HBL: die Quotientenregelung. Sie wurde schon beim Abbruch der vorherigen Saison angewendet.