Letztes Heimspiel der TSV Hannover-Burgdorf steht im Zeichen der Abschiede 

Am Dienstag heißt es Abschied nehmen bei den Recken-Handballern. Um 19 Uhr beginnt in der Tui-Arena das letzte Saisonheimspiel in der Bundesliga gegen den SC DHfK Leipzig. Beide Teams trennen drei Tabellenplätze (Leipzig Elfter, Hannover 14.), aber nur ein Punkt.

In der aktuellen Saison (2018/2019) spielen die Recken in Trikots mit Längsstreifen. Das Heimtrikot ist dunkelgrün-schwarz, auswärts spielen die Burgdorfer in einem grün-weißen Dress. ©

Diese Spieler verlassen den Club

Kai Häfner: Der Kapitän geht von Bord. Der 29-Jährige war seit 2014 für die TSV aktiv. Ihm gelang in seiner hannoverschen Zeit die Rückkehr in die Handball-Nationalmannschaft, er holte 2016 mit der Auswahl den EM-Titel und Olympia-Bronze. Der Linkshänder im Rückraum warf mehr als 700 Tore im Recken-Dress und war ein Vorbild in kämpferischer Hinsicht. Häfner wechselt zum Ligakonkurrenten MT Melsungen, sein Engagement zur neuen Saison war den f:inanzkräftigen Hessen dem Vernehmen nach 500 000 Euro Ablöse wert, weil Häfners Vertrag in Hannover noch bis 2020 lief.

Martin Ziemer: Der Torwart machte in seinen Glanzzeiten mit zahlreichen abgewehrten Siebenmetern dem Spitznamen „Hexer“ alle Ehre. Ziemer war 2012 aus Balingen gekommen, der heute 36-Jährige avancierte in den sieben Jahren in Hannover zum Publikumsliebling, auch weil er wie kaum ein anderer Spieler seinen Emotionen Lauf ließ. Ziemers Vertrag läuft aus, er steht künftig im Tor der Füchse Berlin und löst dort kurioserweise Malte Semisch ab, mit dem er vier Jahre bei den Recken zusammenspielte.