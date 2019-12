Recken-Hoch hält an: TSV Hannover-Burgdorf gewinnt auch gegen Berlin

Das Publikum in der Tui-Arena erlebte zunächst diverse Besonderheiten. Die Rückkehr des Tages feierte Martin Ziemer im Gästetor, der 36-Jährige war im Sommer nach sieben Profijahren in Hannover in die Hauptstadt gewechselt. Ziemer musste aufs Parkett, weil sowohl Dejan Milosavljev als auch Silvio Heinevetter nicht einsatzfähig waren. Den Füchsen fehlte außerdem Abwehrchef Jakov Gojun. Doch die Berliner begannen trotz Personalnöten konzentriert und hielten das hannoversche Publikum, das bis zum ersten Tor seiner Mannschaft traditionell steht, ungewohnt lange von seinen Sitzen fern. Fünfeinhalb Minuten dauerte es, bis Nejc Cehte erstmals für die Recken traf, da führten doe Gäste schon mit 3:0.

Bilder der Partie TSV Hannover-Burgdorf gegen die Füchse Berlin Morten Olsen spielt einen Pass. ©

Olsen überragt erneut Cehte, der stark agierte und vier Tore in den ersten 30 Minuten warf, sowie der abermals überragende Olsen (sechs Treffer in Abschnitt Nummer eins), sorgten aber recht schnell für die Wende. Olsen brachte sein Team per Siebenmeter nach knapp 17 Minuten erstmals in Führung (8:7). Danach gewann Hannover die Kontrolle und setzte sich zeitweise mit zwei Toren ab, doch die Berliner hielten gegen. Dass die Recken mit einer 17:16-Führung in die Pause gingen, war Vincent Büchner zu verdanken, der fast genau mit der Halbzeitsirene nervenstark traf. Ziemer, der sich gegen die früheren Mitspieler kaum auszeichnen konnte (zwei Paraden), war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Füchse-Tor, Trainer Velimir Petkovic brachte nach 21 Minuten Fredrik Genz.

Ebner lässt die Füchse verzweifeln Ziemer kerhte zur zweiten Hälfte ins Füchse-Tor zurück und musste gleich den Ball aus dem Netz holen – Olsen hatte per Siebenmeter getroffen. Kapitän Fabian Böhm löste Alfred Jönsson ab, Trainer Carlos Ortega setzte seine Ankündigung um, er brauche den „ganzen Kader“. Nach Toren satt schlichen sich allerdings Nachlässigkeiten im Abschluss bei beiden Teams ein. Die Recken vergaben zwei Empty-Net-Würfe und einen Siebenmeter, den Ziemer parierte. „Abwehr ist okay. Wir verlieren einige Bälle, weil wir in den jeweiligen Situationen nicht stark genug sind. Wir müssen da mehr Kraft reinlegen", monierte Ortega. Die Berliner allerdings verzweifelten zunächst an Recken-Keeper Domenico Ebner und trafen erstmals in Abschnitt zwei nach knapp zehn Minuten. Da führte Hannover schon mit 20:16. Böhm und Büchner schraubten wenig später den Vorsprung auf 22:17. Ziemer-Paraden reichen nicht Mit einer 23:19-Führung des Gastgebers ging es in die letzte Viertelstunde. Allerdings wurden die TSV-Profis etwas unkonzentriert in der Offensive. Berlin kam auch dank diverser Ziemer-Paraden auf 27:29 drei Minuten vor Schluss heran. Doch der abermals überragende Olsen sorgte mit einem verwandelten Siebenmeter und einem weiteren Treffer dafür, dass in der Arena nichts mehr schiefging aus Recken-Sicht.