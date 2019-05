Recken hoffen auf Böhm und Olsen gegen Magdeburg

Es geht mit dem Weltmeister offenbar doch schneller aufwärts als befürchtet. Gestern machte Recke Morten Olsen schon wieder beim Krafttraining mit. Nach einem Schlag auf die Wurfhand hatte die TSV Hannover-Burgdorf zunächst sogar einen Bruch des Knochens befürchtet. Der Däne dürfte am Sonntag also dabei sein in der Bundesliga-Partie gegen den SC Magdeburg (13.30 Uhr, Swiss-Life-Hall).

Partie vor vollen Rängen

4000 Tickets sind bereits verkauft, die Recken erwartet ein ausverkauftes Haus. „Umso wichtiger, dass wir eine gute Partie machen“, sagt Trainer Carlos Ortega. Weil mit Pavel Atman (Oberschenkelzerrung) der zweite Spielmacher ausfällt, wäre es ohne Olsen ganz eng geworden gegen die starken Magdeburger. Kapitän Kai Häfner wäre dann wohl etwas weiter nach links gerückt, Ortega hätte obendrein einen zweiten Kreisläufer bringen können.