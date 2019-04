Recken in Not: Zwei wichtige Profis fehlen verletzt beim Final Four

Abwechslung und Einstimmung – unter dieser Devise stand der gestrige Abend für die Recken-Nationalspieler Fabian Böhm und Timo Kastening sowie den Sportlichen Leiter Sven-Sören Christophersen. Das Handballertrio war zur Eröffnung der Hall of Fame im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund eingeladen worden. „Unser Pokal-Halbfinale gegen den SC Magdeburg am Sonnabend wird live übertragen, da wollte die ARD schon einmal ein paar Bilder mit uns drehen“, sagte Christophersen. Doppel-Ausfall in Hamburg Der 33-Jährige hatte ansonsten mit den Nachwehen des Bundesliga-Spiels der TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar zu kämpfen. Dabei ging es weniger um die 23:25-Niederlage. „Das Ergebnis war vermeidbar und ärgerlich. Wir werden es aber abhaken und uns vernünftig auf das Final Four vorbereiten“, versprach Christophersen. Allerdings wurde den Hannoveranern am Sonntag auch der Vorteil genommen, fast in Bestbesetzung in der Hamburger Arena antreten zu können. Ilija Brozovic und Cristian Ugalde werden beim Duell mit den Magdeburgern (Sonnabend, 15.50 Uhr) nicht mitmischen können.

Das sind die Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der zweiten Hälfte der Saison 2018/19 Sonntag, 31. März (13.30 Uhr): TSV Hannover-Burgdorf - HSG Wetzlar (Bundesliga/TUI-Arena) ©

Tragisch vor allem für die Spieler Beide Profis gingen aus der Partie gegen Wetzlar mit Muskelfaserrissen – bei Brozovic ist die linke Wade betroffen, bei Ugalde der rechte hintere Oberschenkel. „Das sind keine guten Nachrichten“, sagte Christophersen. „Es tut mir vor allem für die Spieler leid, dass sie bei einem Höhepunkt wie dem Final Four nicht mitmachen können.“ Wie lange beide Spieler pausieren müssen, hängt von dem Heilungsverlauf ab. Im Augenblick ist sogar ihr Einsatz im Bundesliga-Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen (18. April) sowie in den EHF-Cup-Viertelfinals (20./21. und 27./28. April, der Gegner wird heute ausgelost) gefährdet. Taktische Umbauten nötig Die Ausfälle zwingen Recken-Trainer Carlos Ortega vor allem zu Umbauten in der Defensive. Brozovic ist der zentrale Mann am Kreis, Ugalde spielt als vorgezogener Akteur in der 5:1-Taktikvariante die wichtigste Rolle. Das Fehlen beider Profis ist umso schmerzhafter, weil die Recken-Abwehr das Prunkstück in den jüngsten Europacup-Spielen war. Auch gegen Wetzlar agierten die Hannoveraner hinten stabiler, als Brozovic und Ugalde auf dem Parkett standen.

Auch Büchner angeschlagen Der Ausfall des Spaniers schmerzt zudem in der Offensive. Auch der zweite Linksaußen Vincent Büchner ging verletzt aus der Begegnung gegen Wetzlar. Der 20-Jährige erlitt eine starke Knochenstauchung am Kniegelenk, als ihm ein Gegner aufs Bein fiel. „Gott sei Dank sind keine Bänder gerissen“, sagte Christophersen. Er räumte aber auch ein, dass die Verletzung „sehr schmerzhaft“ und der Einsatz des Nachwuchsmannes am Sonnabend äußerst fraglich sei. Lehnhoff noch im Aufbautraining Im ungünstigsten Falle muss am Sonnabend ein etatmäßiger Rückraumspieler auf der Linksaußenposition eingesetzt werden, etwa Hannes Feise (22). „Urgestein“ Lars Lehnhoff, seit 2004 bei den Recken und jahrelang Alleinunterhalter auf Linksaußen, leidet immer noch unter Beschwerden an der Patellasehne und absolviert derzeit noch Einzeltraining zum Aufbau. „Ich kann frühestens am Mittwoch sagen, ob ein Einsatz denkbar ist“, sagte der 32-Jährige, der die Hannoveraner zum Saisonende verlassen wird, da er keinen neuen Vertrag erhalten hat. Bei der Suche nach einem neuen Klub habe es trotz der aktuellen Pause laut Lehnhoff schon interessante Anfragen gegeben, allerdings noch keine konkreten Ergebnisse

