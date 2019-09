Recken-Joker Feise vor Spiel gegen Bergischen HC: "Sollen erstmal gegen uns gewinnen"

Das Lächeln will nicht ganz weichen aus dem Gesicht von Hannes Feise. Der Rückraumspieler der Recken konnte sich nicht entscheiden, welche Bundesliga-Partie er am Donnerstag schauen sollte. Der 23-Jährige sah sich das Topspiel Kiel gegen Flensburg an und stellte am Ende freudig fest: „Wir sind Tabellenführer. Wie könnte man da schlechte Laune haben?“ Feise ist einer der Burgdorfer Youngster, auf die die noch verlustpunktfreie TSV inzwischen baut. „Hannes ist ein guter Joker für uns, er ist vielseitig einsetzbar“, lobt Trainer Carlos Ortega. Am Sonntag um 13.30 Uhr (Swiss-Life-Hall) haben die Recken gegen den Bergischen HC die bisher vielleicht schwierigste Aufgabe der Saison. „Wir tun alles dafür, um weiter Erster zu bleiben“, betont Feise.

"Ich kämpfe dafür, mich in der 1.Liga zu etablieren"

Feises angestammte Position ist der linke Rückraum, er kann aber auch als Linksaußen helfen. Zuletzt kam er meist in der Defensive zum Einsatz, neuerdings im Wechsel mit Veit Mävers als vorgezogener Mann in der offensiven 5:1-Abwehrtaktik – diese Aufgabe übernimmt sonst Cristian Ugalde, der fehlte in dieser Saison aber schon verletzt. „Das macht Hannes gut mit seinen langen Armen“, so Ortega und fügt hinzu: „Er kann in der Abwehr schon viel. Und je mehr das wird, desto wertvoller wird er.“

Für Feise ist es ungewohnt, er probiert aber gern neue Dinge aus. „Sein Repertoire zu erweitern ist immer wichtig“, betont der Garbsener. Feise lebt im Stadtteil Osterwald und will bald in die erste eigene Wohnung ziehen. An der Familie und den Freunden hängt er sehr, deshalb bleibt er in Garbsen. Auch bei den Recken will er bleiben, der Vertrag läuft jedoch zum Saisonende aus. „Ich kämpfe dafür, mich in der 1. Liga zu etablieren. Ich will Handball spielen, solange es geht“, sagt Feise.