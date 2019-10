Bundestrainer Prokop: "Der Recken-Kader ist hervorragend zusammengestellt"

Immerhin, „da oben“ fühle es sich „sehr, sehr gut an“, sagte Christophersen. „Und wir treten jedes Spiel an, um zu gewinnen. Es wäre ja fatal, wenn nicht. Was sollen wir machen, außer in jedem Spiel Vollgas zu geben?“

Können die Recken etwa Meister werden? Diese Prognose wagt niemand. Sky-Experte Stefan Kretzschmar warnt davor, dass die Recken noch bei allen Topteams auswärts antreten müssen. Aber in der aktuellen Form ist die TSV auch in der Fremde gefährlich, bewiesen beim Pokalsieg in Flensburg. „Wenn wir auf diesem Level bleiben, dann ist alles möglich, dann können wir jeden schlagen“, sagt Torwart Urban Lesjak.

Auch die Bundesliga-Konkurrenz merkt, dass diese Tabellenführung weder Zufallsprodukt noch Momentaufnahme ist. „Man hat sehr gut gemerkt, in welchem Flow sich Hannover befindet“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert. Er glaube, dass sich das Team „sogar über eine lange Saison so durchsetzen“ könnte.

Aber die Spitze ist seit Jahren extrem eng. Vor zwei Jahren lagen die Recken am 22. Spieltag noch auf Platz eins, am Ende landeten sie auf Rang sechs und schafften aufgrund des zweiten Platzes im Pokal den Einzug in den EHF-Cup.

Platz vier reicht für das internationale Geschäft

In dieser Saison muss man Platz vier erreichen, um sicher auf der internationalen Bühne mitzuwirken. 2020/2021 spielt der deutsche Meister in der Champions League, der Pokalsieger und drei weitere Bundesligisten treten in der neuen European Handball League an.

Für die Recken spricht, dass sie noch reifer wirken als vor zwei Jahren. Und sie haben keinen Druck wie die Titelfavoriten. „Wenn uns vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir bis Weihnachten 20 Punkte hätten, wäre das vollkommen okay gewesen“, sagt Timo Kastening. Jetzt sind es nach neun Spieltagen schon 16 Punkte, „das ist überragend“.