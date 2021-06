Recken-Kapitän Fabian Böhm nicht im Olympia-Kader - Bundestrainer Gislason setzt auf Kühn und Drux

Handball-Nationaltrainer Alfred Gislason geht mit 17 Spielern in die Olympiavorbereitung. Die DHB-Auswahl trifft sich am nächsten Montag in Herzogenaurach zum ersten Lehrgang. Recken-Kapitän Fabian Böhm ist nicht dabei – damit hatte er gerechnet, obwohl er noch zum erweiterten Kader gehörte. Im linken Rückraum setzt der Bundestrainer auf Julius Kühn (Melsungen) und Paul Drux (Berlin).

Der DOSB wird heute die 14 Spieler nominieren, die für Deutschland in Tokio eine Medaille gewinnen sollen. Hinzu kommen drei Ersatzspieler, auf die Gislason während des Turniers zugreifen kann. Die Melsunger Finn Lemke und Tobias Reichmann sowie Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen kehren in den Kader zurück. Auch die Ex-Recken Timo Kastening und Kai Häfner (beide Melsungen) sind nominiert.